Президентка Словаччини оскаржує скасування Спеціальної прокуратури

Президентка Словаччини Зузана Чапутова заявила, що оскаржить у Конституційному суді поправку до Кримінального кодексу, яка ліквідує посаду спеціального прокурора, що займається тяжкими злочинами і корупцією.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Чапутова також додала, що проситиме вищий суд Словаччини заморозити дію поправки до винесення рішення за її скаргою. Коли суд винесе рішення, невідомо.

Вона підкреслила, що ці зміни ставлять під загрозу верховенство права і можуть завдати шкоди суспільству.

9 лютого парламент Словаччини проголосував за зміни до кримінального кодексу та ліквідацію спеціальної прокуратури, що займається розслідуванням тяжких злочинів і корупції – законодавство, яке зазнало гострої критики в країні та в ЄС.

Зміни до законодавства передбачають, що ці справи передадуть до регіональних прокуратур, які не займалися такими злочинами протягом 20 років.

Це також означає пом'якшення покарань за корупцію та деякі інші злочини, зокрема можливість умовного засудження, а також значне скорочення строків давності.

Нагадаємо, на початку лютого в понад 30 містах Словаччини знову пройшли протести проти уряду Роберта Фіцо, у столиці Братиславі акція стала найбільшою і зібрала 30 тисяч учасників.

Протестувальники вимагали відмовитися від суперечливих змін до кримінального кодексу, опозиційні політики критикують керівну коаліцію за ігнорування дебатів і їхніх конституційних прав.