Парламент Словаччини проголосував за скасування Спеціальної прокуратури

Словацькі депутати урядової коаліції проголосували за зміни до кримінального кодексу та ліквідацію спеціальної прокуратури, що займається розслідуванням тяжких злочинів і корупції – законодавство, яке зазнало гострої критики в країні та в ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

78 зі 150 депутатів парламенту проголосували за план, який передбачає ліквідацію спеціальної прокуратури, що займається такими злочинами, як хабарництво, організована злочинність та екстремізм.

Керівна коаліція проштовхнула зміни, використовуючи прискорену парламентську процедуру, що означає, що законопроєкт не був розглянутий експертами та іншими сторонами, які зазвичай беруть участь у цьому процесі. Вона також обмежила час для парламентських дебатів.

Зміни до законодавства передбачають, що ці справи передадуть до регіональних прокуратур, які не займалися такими злочинами протягом 20 років.

Це також означає пом'якшення покарань за корупцію та деякі інші злочини, зокрема можливість умовного засудження, а також значне скорочення строків давності.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова попередила, що ці зміни ставлять під загрозу верховенство права та можуть завдати "непередбачуваної" шкоди суспільству.

Вона заявила, що готова ветувати зміни та подати конституційну скаргу, якщо керівна трипартійна коаліція подолає її вето. Опозиційні партії також планують оскарження.

Європарламент зі свого боку поставив під сумнів здатність Словаччини боротися з корупцією, якщо зміни будуть прийняті. Європейська прокуратура заявила, що плани Братислави загрожують захисту фінансових інтересів ЄС та його антикорупційній системі.

Нагадаємо, що низка осіб, пов'язаних з партією прем'єр-міністра Роберта Фіцо, переслідують у зв'язку зі звинуваченнями в корупції.

Нагадаємо, на початку лютого в понад 30 містах Словаччини знову пройшли протести проти уряду Роберта Фіцо, у столиці Братиславі акція стала найбільшою і зібрала 30 тисяч учасників.

Протестувальники вимагають відмовитися від суперечливих змін до кримінального кодексу, опозиційні політики критикують керівну коаліцію за ігнорування дебатів і їхніх конституційних прав.

Попередній протест відбувся 25 січня, тоді 27 тисяч протестувальників у Братиславі також назвали рекордом.