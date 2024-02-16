Президент Словакии оспаривает отмену Специальной прокуратуры

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что обжалует в Конституционном суде поправку в Уголовный кодекс, которая ликвидирует должность специального прокурора, занимающегося тяжкими преступлениями и коррупцией.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

Чапутова также добавила, что будет просить высший суд Словакии заморозить действие поправки до вынесения решения по ее жалобе. Когда суд вынесет решение, неизвестно.

Она подчеркнула, что эти изменения ставят под угрозу верховенство права и могут нанести вред обществу.

9 февраля парламент Словакии проголосовал за изменения в уголовный кодекс и ликвидацию специальной прокуратуры, занимающейся расследованием тяжких преступлений и коррупции – законодательство, которое подверглось острой критике в стране и в ЕС.

Изменения в законодательство предусматривают, что эти дела передадут в региональные прокуратуры, которые не занимались такими преступлениями в течение 20 лет.

Это также означает смягчение наказаний за коррупцию и некоторые другие преступления, в частности возможность условного осуждения, а также значительное сокращение сроков давности.

Напомним, в начале февраля в более 30 городах Словакии снова прошли протесты против правительства Роберта Фицо, в столице Братиславе акция стала крупнейшей и собрала 30 тысяч участников.

Протестующие требовали отказаться от противоречивых изменений в уголовный кодекс, оппозиционные политики критикуют правящую коалицию за игнорирование дебатов и их конституционных прав.