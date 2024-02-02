У десятках міст Словаччини знову протестували проти уряду Фіцо, у Братиславі вийшли 30 тисяч

У четвер в понад 30 містах Словаччини знову пройшли протести проти уряду Роберта Фіцо, у столиці Братиславі акція стала найбільшою і зібрала 30 тисяч учасників.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють Dennik N i TV Noviny.

Акція 1 лютого стала сьомим загальнонаціональним протестом, а для Братислави – найбільшою з усіх попередніх. Акції організували на заклик опозиційних політсил, доєдналися також громадські організації.

Photo N – Tomáš Benedikovič

Всього демонстрації пройшли у 32 містах у Словаччині та восьми місцях за кордоном.

30 000 учасників у Братиславі називають рекордом від початку протестів. На мітингу виступали у тому числі батьки вбитого журналіста-розслідувача Яна Куцяка, смерть якого шість років тому призвела до масових протестів і відставки Фіцо з посади прем'єр-міністра.

Протестувальники вимагають відмовитися від суперечливих змін до кримінального кодексу, опозиційні політики критикують керівну коаліцію за ігнорування дебатів і їхніх конституційних прав.

Попередній протест відбувся 25 січня, тоді 27 тисяч протестувальників у Братиславі також назвали рекордом.