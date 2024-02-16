Глава уряду Польщі Дональд Туск оголосив про швидку модернізацію прикордонного загородження з Білоруссю.

Про це Туск сказав на зустрічі глав урядів Польщі та Фінляндії, його цитує RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Сталевий паркан висотою 5,5 метра простягається на 186 кілометрів. Його будівництво критикували як недостатнє для зупинки нелегальної міграції.

Туск повідомив, що разом з міністром внутрішніх справ Марчином Кервінським ухвалив рішення про швидку модернізацію прикордонного бар'єру на кордоні з Білоруссю.

"Ми виділимо на це відповідні кошти. Ми хочемо координувати прикордонну роботу разом з Фінляндією, тому що щільні кордони з Росією і Білоруссю, якщо вони дійсно мають бути щільними, повинні бути спільною відповідальністю: Фінляндії, Польщі, а також країн Балтії. Тут не повинно бути слабких ланок", – підкреслив прем'єр-міністр Польщі.

Туск заявив, що Фінляндія і Польща готові співпрацювати для проведення загальноєвропейської жорсткої політики проти нелегальної міграції.

Він нагадав, що обидві країни вирішили зміцнити зовнішній кордон, в тому числі шляхом будівництва відповідних споруд.

Раніше міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський повідомив, що зараз триває робота над рішеннями, які дозволять ущільнити огорожу на кордоні з Білоруссю.

В листопаді у Польщі затримали групу з шести людей, які могли нелегально переправити у ЄС близько 2600 осіб.