Глава правительства Польши Дональд Туск объявил о скорой модернизации пограничного заграждения с Беларусью.

Об этом Туск сказал на встрече глав правительств Польши и Финляндии, его цитирует RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Стальной забор высотой 5,5 метра простирается на 186 километров. Его строительство критиковали как недостаточное для остановки нелегальной миграции.

Туск сообщил, что вместе с министром внутренних дел Марчином Кервинским принял решение о быстрой модернизации пограничного барьера на границе с Беларусью.

"Мы выделим на это соответствующие средства. Мы хотим координировать пограничную работу вместе с Финляндией, потому что плотные границы с Россией и Беларусью, если они действительно должны быть плотными, должны быть общей ответственностью: Финляндии, Польши, а также стран Балтии. Здесь не должно быть слабых звеньев", – подчеркнул премьер-министр Польши.

Туск заявил, что Финляндия и Польша готовы сотрудничать для проведения общеевропейской жесткой политики против нелегальной миграции.

Он напомнил, что обе страны решили укрепить внешнюю границу, в том числе путем строительства соответствующих сооружений.

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский сообщил, что сейчас идет работа над решениями, которые позволят уплотнить ограждение на границе с Беларусью.

В ноябре в Польше задержали группу из шести человек, которые могли нелегально переправить в ЕС около 2600 человек.