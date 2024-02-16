Глава МЗС Британії про смерть Навального: Путін повинен відповісти
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що президент РФ Владімір Путін повинен понести відповідальність за смерть опозиціонера Алексєя Навального.
Про це Кемерон написав у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".
Кемерон зазначив, що Навальний відважно боровся проти корупції, але путінська Росія сфабрикувала проти нього звинувачення, отруїла його, відправила до арктичної колонії, а тепер він трагічно загинув.
"Путін повинен понести відповідальність за те, що сталося – ніхто не повинен сумніватися в жахливій природі його режиму", – заявив глава МЗС Британії.
Navalny fought bravely against corruption.— David Cameron (@David_Cameron) February 16, 2024
Putin’s Russia fabricated charges against him, poisoned him, sent him to an arctic penal colony & now he has tragically died.
Putin should be accountable for what has happened – no one should doubt the dreadful nature of his regime.
Як повідомляла "Європейська правда", Євросоюз звинуватив російський режим у смерті Навального.
Віцепрезидентка США також звинуватила Росію у смерті Навального.
За словами канцлера Німеччини Шольца, смерть Навального свідчить що Росія – давно не демократія.