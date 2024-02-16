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Глава МЗС Британії про смерть Навального: Путін повинен відповісти

П'ятниця, 16 лютого 2024, 16:05

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що президент РФ Владімір Путін повинен понести відповідальність за смерть опозиціонера Алексєя Навального.

Про це Кемерон написав у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Кемерон зазначив, що Навальний відважно боровся проти корупції, але путінська Росія сфабрикувала проти нього звинувачення, отруїла його, відправила до арктичної колонії, а тепер він трагічно загинув. 

"Путін повинен понести відповідальність за те, що сталося – ніхто не повинен сумніватися в жахливій природі його режиму", – заявив глава МЗС Британії. 

Як повідомляла "Європейська правда", Євросоюз звинуватив російський режим у смерті Навального.

Віцепрезидентка США також звинуватила Росію у смерті Навального.

За словами канцлера Німеччини Шольца, смерть Навального свідчить що Росія – давно не демократія.

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Велика Британія Навальний Росія Путін