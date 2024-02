Глава МЗС Британії про смерть Навального: Путін повинен відповісти

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що президент РФ Владімір Путін повинен понести відповідальність за смерть опозиціонера Алексєя Навального.

Про це Кемерон написав у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Кемерон зазначив, що Навальний відважно боровся проти корупції, але путінська Росія сфабрикувала проти нього звинувачення, отруїла його, відправила до арктичної колонії, а тепер він трагічно загинув.

"Путін повинен понести відповідальність за те, що сталося – ніхто не повинен сумніватися в жахливій природі його режиму", – заявив глава МЗС Британії.

Navalny fought bravely against corruption.



Putin’s Russia fabricated charges against him, poisoned him, sent him to an arctic penal colony & now he has tragically died.



Putin should be accountable for what has happened – no one should doubt the dreadful nature of his regime.