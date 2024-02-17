Британия вызвала представителя посольства РФ в связи со смертью Навального

Министерство иностранных дел Великобритании накануне, 16 февраля, вызвало представителя российского посольства в связи с сообщениями о смерти российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится в заявлении представителя британского МИД, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Во внешнеполитическом ведомстве Британии отметили, что российские власти считали Навального угрозой, "посадили его по сфабрикованным обвинениям, отравили запрещенным нервно-паралитическим веществом и отправили в колонию в Арктике".

"Никто не должен сомневаться в жестокой природе российской системы. Его смерть должна быть расследована полностью и прозрачно", – говорится в комментарии.

В связи с этим МИД Британии 16 февраля "вызвал представителя российского посольства, чтобы четко заявить, что мы возлагаем полную ответственность на российские власти", отметил спикер ведомства.

Напомним, Федеральная служба исполнения наказаний сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

В европейских странах ответственность за это возложили на российские власти. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что Навальный является не первой жертвой путинского режима в России.

Президент США Джо Байден использовал сообщение о смерти Алексея Навального, чтобы надавить на Конгресс одобрить поддержку Украины.