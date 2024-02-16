Кулеба про смерть Навального: Настав час покінчити з наївністю щодо Росії
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи смерть російського опозиціонера Алексєя Навального, нагадав, що він є не першою жертвою путінського режиму в Росії.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter (X).
Голова МЗС перелічив імена інших критиків Кремля, які були вбиті – зокрема журналістку Анну Політковську, політв’язня Сергєя Магнітського, колишнього розвідника Александра Литвиненка та опозиціонера Бориса Нємцова.
"Це лише деякі з найвідоміших імен у довгому списку вбитих Путіним критиків. Після кожного вбивства було обурення, але Путіну врешті-решт все сходило з рук, і світові лідери знову тиснули йому руку. Це заохочувало його продовжувати вбивати людей", – додав Кулеба.
У цьому контексті він згадав про окремі заклики "почути Путіна і вести з ним переговори".
"Настав час покінчити з наївністю. Перш ніж розпочнеться будь-яка значуща взаємодія з Москвою, Росія повинна зазнати поразки в Україні, а Путін повинен нарешті засвоїти урок", – наголосив міністр.
Нагадаємо, Федеральна служба виконання покарань повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.
Між там, Євросоюз та віцепрезидентка США Камала Гарріс звинуватили у смерті Навального російський режим.