Зеленський у Мюнхені зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США

Президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської безпекової конференції зустрівся з двопартійною делегацією членів Сенату Конгресу США та подякував їм за рішення щодо пакета з допомогою для України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Зеленський подякував членам Конгресу за схвалений пакетний проєкт, до якого входять 60 млрд доларів на підтримку України, і зазначив, що Україна розраховує на подальше лідерство США.

Фото: Офіс президента

"Ми вдячні президентові США, обом партіям за ваші рішення, підтримку та допомогу. Ви ухвалюєте потрібні рішення в критичні моменти. Ми дуже розраховуємо на США, на всіх американців", – сказав Володимир Зеленський.

Зеленський також поінформував сенаторів про першочергові оборонні потреби України, зокрема в додаткових артилерійських системах і снарядах, далекобійній зброї, засобах радіоелектронної боротьби, посиленні протиповітряної оборони.

Крім того, він подякував за ініціативи, які обмежуть ресурси Росії для ведення війни і наближають конфіскацію заморожених російських активів на користь України.

Як відомо, також на полях Мюнхенської конференції Зеленський зустрічався з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.

У спілкуванні зі ЗМІ після переговорів він сказав, що рішення Конгресу про фінансування на подальшу допомогу Україні зараз є ключовим і життєво важливим питанням, та що Київ не сприймає ситуацію з цим проєктом як "зраду" і розраховує, що питання вирішиться.

Гарріс зі свого боку заявила, що питання допомоги Україні не можна перетворювати на предмет політичних ігор, та що США "розглядають лише "план А".

Нагадаємо, Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, так і не розглянувши вже схвалений у Сенаті пакетний проєкт з фінансуванням на допомогу Україні.

Також у Палаті представників представили законопроєкт з меншою допомогою Україні, аніж сума, яку пропонував президент Джо Байден.