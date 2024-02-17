Зеленский в Мюнхене встретился с двухпартийной делегацией Сената США

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретился с двухпартийной делегацией членов Сената Конгресса США и поблагодарил их за решение по проекту с помощью для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Зеленский поблагодарил членов Конгресса за одобренный пакетный проект, в который входят 60 млрд долларов на поддержку Украины, и отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшее лидерство США.

Фото: Офис президента

"Мы благодарны президенту США, обеим партиям за ваши решения, поддержку и помощь. Вы принимаете нужные решения в критические моменты. Мы очень рассчитываем на США, на всех американцев", – сказал Владимир Зеленский.

Зеленский также проинформировал сенаторов о первоочередных оборонных потребностях Украины, в частности в дополнительных артиллерийских системах и снарядах, дальнобойном оружии, средствах радиоэлектронной борьбы, усилении противовоздушной обороны.

Кроме того, он поблагодарил за инициативы, которые ограничат ресурсы России для ведения войны и приближают конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины.

Как известно, также на полях Мюнхенской конференции Зеленский встречался с вице-президентом США Камалой Харрис.

В общении со СМИ после переговоров он сказал, что решение Конгресса о финансировании на дальнейшую помощь Украине сейчас является ключевым и жизненно важным вопросом, и что Киев не воспринимает ситуацию с этим проектом как "предательство" и рассчитывает, что вопрос решится.

Харрис в свою очередь заявила, что вопрос помощи Украине нельзя превращать в предмет политических игр, и что США "рассматривают только "план А".

Напомним, Палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля, так и не рассмотрев уже одобренный в Сенате пакетный проект с финансированием на помощь Украине.

Также в Палате представителей представили законопроект с меньшей помощью Украине, чем сумма, которую предлагал президент Джо Байден.