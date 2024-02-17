Зеленський розповів, чи відчуває "зраду" через зависле у Конгресі США рішення про допомогу 

Володимир Зеленський сказав, що не сприймає ситуацію у Конгресі з рішенням щодо подальшої підтримки України як "зраду" і переконаний, що з неї врешті знайдуть вихід, та що Київ не розглядає альтернативи допомозі США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на брифінгу після переговорів з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Журналісти запитали, наскільки критично важлива для "шляху України до перемоги" допомога, закладена у багатостраждальний пакет, що очікує рішення Конгресу, та чи мають через це у Києві відчуття, що Україну зрадили.

Зеленський повторив, що Україна дуже розраховує на позитивне рішення Конгресу.

"Для нас цей пакет життєво важливий. Ми не розглядаємо на сьогодні альтернативи, тому що розраховуємо на США як нашого стратегічного партнера, і що він залишиться стратегічним партнером", – відповів Зеленський.

Він додав, що кошти на допомогу, закладені у проєкт, самі по собі вони не відкривають "шлях до перемоги" і багато залежить також від морального духу українських військових і звичайних українців, санкцій проти Росії, підтримки від інших союзників.

"Це велика союзницька робота, робота щоденна. Тому цей пакет – це шлях вперед, але це ще не "перемога", – зазначив президент України.

"Чи вважаю я, що тут зрадницька позиція? Ні, тому що я не думаю, що наш стратегічний партнер може дозволити собі не підтримати Україну. Я не бачу можливості для стратегічного партнера зайняти таку позицію. Ми бачимо виклики – електоральні, політичні – але я не хочу їх коментувати, це внутрішні процеси Сполучених Штатів. Але я розраховую, що все ж союзницька позиція залишиться", – заявив Зеленський.

Перед цим він акцентував, що американські системи Patriot відіграють надзвичайно важливу роль у забезпеченні нормального життя цивільних українців та функціонування української економіки.

Камала Гарріс зі свого боку наголосила, що американські політики не можуть дозволити собі політичних ігор у таких питаннях, яким зараз є підтримка України.

Як відомо, Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, так і не розглянувши вже схвалений у Сенаті пакетний проєкт з фінансуванням на допомогу Україні.

Також у Палаті представників представили законопроєкт з меншою допомогою Україні, аніж сума, яку пропонував президент Джо Байден.