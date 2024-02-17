Помпео: заяви Трампа, що так налякали Україну, не обов’язково втіляться

Попри резонансні заяви Дональда Трампа, що здобули резонанс в Україні, його варто оцінювати за реальними діями, не вважаючи, що заяви точно здійсняться.

Про це заявив колишній держсекретар Майк Помпео на дискусії у Мюнхені щодо України, організованій фондом Пінчука.

Помпео, зокрема, переконаний, що не можна сприймати всерйоз передвиборчі, та й загалом політичні заяви Трампа. Як приклад, він навів заяви Трампа про виведення американської армії з Афганістану.

"Трамп постійно говорив про виведення з Афганістану, він 57 разів твітив про це. Але зрештою це зробив не він, а Байден", – пояснив Помпео.

Також ексдержсекретар, що працював у адміністрації Трампа, закликав не сприймати буквально заяву про "завершення війни за 24 години". "Фрази про 24 години – це трампізм. Натомість, він знайде шлях для того, щоби забезпечити стримування Росії", – переконаний він.

Як повідомлялося, Зеленський у Мюнхені заявив, що хоче поїхати з Трампом на фронт, аби той побачив реальність війни.

Детально про наслідки останніх заяв Трампа читайте у статті Дональд Трамп гуртує НАТО.

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