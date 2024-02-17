Помпео: заявления Трампа, которые так напугали Украину, не обязательно воплотятся

Несмотря на резонансные заявления Дональда Трампа, получившие резонанс в Украине, его следует оценивать по реальным действиям, не считая, что заявления точно осуществятся.

Об этом заявил бывший госсекретарь Майк Помпео на дискуссии в Мюнхене об Украине, организованной фондом Пинчука.

Помпео, в частности, убежден, что нельзя воспринимать всерьез предвыборные, да и вообще политические заявления Трампа. В качестве примера он привел заявления Трампа о выводе американской армии из Афганистана.

"Трамп постоянно говорил о выводе из Афганистана, он 57 раз твитил об этом. Но в конце концов это сделал не он, а Байден", – пояснил Помпео.

Также экс-госсекретарь, работавший в администрации Трампа, призвал не воспринимать буквально заявление о "завершении войны за 24 часа". "Фразы о 24 часах – это трампизм. Зато он найдет путь для того, чтобы обеспечить сдерживание России", – убежден он.

Как сообщалось, Зеленский в Мюнхене заявил, что хочет поехать с Трампом на фронт, чтобы тот увидел реальность войны.

Подробно о последствиях последних заявлений Трампа читайте в статье Дональд Трамп объединяет НАТО.

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