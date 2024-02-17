Зеленський хоче поїхати з Трампом на фронт, аби той побачив реальність війни

Президент Володимир Зеленський висловив готовність поїхати з Дональдом Трампом, імовірним кандидатом у президенти США, на фронт в Україні, аби він побачив реальність війни, яку хоче зупинити "за 24 години".

Про це Зеленський сказав на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого під час відповіді на запитання із зали, повідомляє "Європейська правда".

Голова держави нагадав, що публічно запросив Трампа в Україну й що українська влада вдячна США за підтримку обох партій та "завжди хоче, щоб вони знали справді, що відбувається на цій війні".

"І якщо пан Трамп приїде, я готовий з ним поїхати на фронт. Я гадаю, якщо в нас буде розмова про те, як закінчити війну, ми повинні продемонструвати тим хто ухвалює рішення, що ж значить ця війна. Не те, що про це пишуть в Instagram, а справжня війна", – додав він.

Нагадаємо, Дональд Трамп, який прагне переобратись на посаду у 2024 році, після перемоги на республіканських праймериз у Айові пообіцяв "дуже швидко" вирішити ситуацію з війною в Україні.

За даними ЗМІ, в разі перемоги Трамп збирається "зменшити зобов’язання" перед деякими членами НАТО, а також планує підштовхувати Україну і Росію до переговорів.

У листопаді Володимир Зеленський вже пропонував Трампу приїхати в Україну. Але Трамп відмовився, пославшись на "конфлікт інтересів" із чинною адміністрацією Джо Байдена.