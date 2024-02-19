Укр Рус Eng

Президентка Грузії: Маємо стати членами ЄС, щоб уникнути панування РФ у Чорному морі

Понеділок, 19 лютого 2024, 09:42

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі переконана, що її країна має стати членом ЄС насамперед для того, щоб уникнути панування Росії у Чорному морі.

Її заяву наводить агентство Interpressnews, повідомляє "Європейська правда".

"Хтось може уявити, якою була б нинішня війна в Україні, якби в ЄС не було Польщі, країн Балтії, Румунії, Болгарії? Отже, попереднє розширення фактично забезпечило додаткову безпеку для всього ЄС, а наступне розширення стане додатково забезпечить безпеку для ЄС і для нас", – зазначила Зурабішвілі.

За словами президентки, зараз РФ робить те, про що вона оголосила у 2007 році – "вона не дозволить Заходу зайти у Чорне море".

"Я думаю, що в інтересах Європейського Союзу і, звичайно ж, Грузії, для нашої безпеки, для нашого зв'язку з Європою, щоб Росія не була винятковою державою в Чорному морі, як вона намагається це зробити", – підкреслила вона.

Як відомо, грузинська президентка ініціювала перемовини з політсилами і громадськими організаціями щодо створення спільної платформи за європейський курс для Грузії. 

Перед цим Саломе Зурабішвілі заявила, що Росія почала нову гібридну війну проти Грузії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія