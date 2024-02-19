Президентка Грузії: Маємо стати членами ЄС, щоб уникнути панування РФ у Чорному морі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі переконана, що її країна має стати членом ЄС насамперед для того, щоб уникнути панування Росії у Чорному морі.

Її заяву наводить агентство Interpressnews, повідомляє "Європейська правда".

"Хтось може уявити, якою була б нинішня війна в Україні, якби в ЄС не було Польщі, країн Балтії, Румунії, Болгарії? Отже, попереднє розширення фактично забезпечило додаткову безпеку для всього ЄС, а наступне розширення стане додатково забезпечить безпеку для ЄС і для нас", – зазначила Зурабішвілі.

За словами президентки, зараз РФ робить те, про що вона оголосила у 2007 році – "вона не дозволить Заходу зайти у Чорне море".

"Я думаю, що в інтересах Європейського Союзу і, звичайно ж, Грузії, для нашої безпеки, для нашого зв'язку з Європою, щоб Росія не була винятковою державою в Чорному морі, як вона намагається це зробити", – підкреслила вона.

Як відомо, грузинська президентка ініціювала перемовини з політсилами і громадськими організаціями щодо створення спільної платформи за європейський курс для Грузії.

Перед цим Саломе Зурабішвілі заявила, що Росія почала нову гібридну війну проти Грузії.