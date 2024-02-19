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Президент Грузии: Должны стать членами ЕС, чтобы избежать господства РФ в Черном море

Понедельник, 19 февраля 2024, 09:42

Президент Грузии Саломе Зурабишвили убеждена, что ее страна должна стать членом ЕС прежде всего для того, чтобы избежать господства России в Черном море.

Ее заявление приводит агентство Interpressnews, сообщает "Европейская правда".

"Кто-то может представить, какой была бы нынешняя война в Украине, если бы в ЕС не было Польши, стран Балтии, Румынии, Болгарии? Итак, предыдущее расширение фактически обеспечило дополнительную безопасность для всего ЕС, а следующее расширение  дополнительно обеспечит безопасность для ЕС и для нас", – отметила Зурабишвили.

По словам президента, сейчас РФ делает то, о чем она объявила в 2007 году – "она не позволит Западу зайти в Черное море".

"Я думаю, что в интересах Европейского Союза и, конечно же, Грузии, для нашей безопасности, для нашей связи с Европой, чтобы Россия не была исключительным государством в Черном море, как она пытается это сделать", – подчеркнула она.

Как известно, грузинский президент инициировала переговоры с политсилами и общественными организациями по созданию совместной платформы за европейский курс для Грузии.

Перед этим Саломе Зурабишвили заявила, что Россия начала новую гибридную войну против Грузии.

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