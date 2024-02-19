Австрія хоче купити понад 200 БТР для своєї армії

Австрія оголосила про плани придбати 225 бронетранспортерів Pandur на суму близько 1,8 млрд євро для своїх Збройних сил.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час пресконференції заявила австрійська міністерка оборони Клаудія Таннер, яку цитує The Guardian.

За її словами, ця закупівля є "інвестицією в майбутнє, безпеку і австрійську економіку".

Своєю чергою директор компанії-виробника, General Dynamics European Land Systems, додав, що понад 220 австрійських компаній беруть участь у виробництві бронемашин.

На початку січня стало відомо, що Сили оборони Фінляндії придбають у фінського виробника оборонної техніки Patria додаткові броньовані транспортні засоби для перевезення особового складу.

А у грудні до Литви прибули 50 легких тактичних автомобілів від американського виробника, контракт на закупівлю яких підписали близько 4 років тому.