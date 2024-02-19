Нейтральная Австрия хочет купить более 200 БТР для своей армии

Австрия объявила о планах приобрести 225 бронетранспортеров Pandur на сумму около 1,8 млрд евро для своих Вооруженных сил.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время пресс-конференции заявила австрийский министр обороны Клаудия Таннер, которую цитирует The Guardian.

По ее словам, эта закупка является "инвестицией в будущее, безопасность и австрийскую экономику".

В свою очередь директор компании-производителя, General Dynamics European Land Systems, добавил, что более 220 австрийских компаний участвуют в производстве бронемашин.

В начале января стало известно, что Силы обороны Финляндии приобретут у финского производителя оборонной техники Patria дополнительные бронированные транспортные средства для перевозки личного состава.

А в декабре в Литву прибыли 50 легких тактических автомобилей от американского производителя, контракт на закупку которых подписали около четырех лет назад.