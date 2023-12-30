Литва отримала 50 легких тактичних авто від США, замовлених 4 роки тому

До Литви прибули 50 легких тактичних автомобілів від американського виробника, контракт на закупівлю яких підписали близько 4 років тому.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви, пише "Європейська правда".

У відомстві оголосили, що перша фаза закупівлі Joint Light Tactical Vehicles (JLTV) за контрактом 2019 року завершилися.

🇱🇹The first phase of Joint Light Tactical Vehicles (JLTV) acquisition is complete. 50 new units arrived in Lithuania yesterday, fulfilling the 2019 contract with the US Government for 200 JLTVs. A second contract signed in 2022 will bring additional 300 JLTVs beginning next year. pic.twitter.com/N70Pinysj5 December 30, 2023

"50 нових одиниць прибули у Литву вчора на виконання контракту 2019 року з урядом США про закупівлю 200 JLTVs. Другий контракт, підписаний у 2022 році, забезпечить ще 300 таких машин на початку наступного року", – зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, у 2022 році Литва передала Україні понад 60 своїх бронетранспортерів М113.

Також нещодавно Литва анонсувала закупівлю нових оптичних прицілів за 34 млн євро, а також домовилася зі Швецією про придбання мобільної системи ППО.

В країні допускають запровадження податку на оборону з наступного року.