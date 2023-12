Литва отримала 50 легких тактичних авто від США, замовлених 4 роки тому

До Литви прибули 50 легких тактичних автомобілів від американського виробника, контракт на закупівлю яких підписали близько 4 років тому.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви, пише "Європейська правда".

У відомстві оголосили, що перша фаза закупівлі Joint Light Tactical Vehicles (JLTV) за контрактом 2019 року завершилися.

🇱🇹The first phase of Joint Light Tactical Vehicles (JLTV) acquisition is complete. 50 new units arrived in Lithuania yesterday, fulfilling the 2019 contract with the US Government for 200 JLTVs. A second contract signed in 2022 will bring additional 300 JLTVs beginning next year. pic.twitter.com/N70Pinysj5