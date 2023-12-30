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Литва отримала 50 легких тактичних авто від США, замовлених 4 роки тому

Субота, 30 грудня 2023, 12:02

До Литви прибули 50 легких тактичних автомобілів від американського виробника, контракт на закупівлю яких підписали близько 4 років тому.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви, пише "Європейська правда".

У відомстві оголосили, що перша фаза закупівлі Joint Light Tactical Vehicles (JLTV) за контрактом 2019 року завершилися.

"50 нових одиниць прибули у Литву вчора на виконання контракту 2019 року з урядом США про закупівлю 200 JLTVs. Другий контракт, підписаний у 2022 році, забезпечить ще 300 таких машин на початку наступного року", – зазначають у повідомленні. 

Нагадаємо, у 2022 році Литва передала Україні понад 60 своїх бронетранспортерів М113.

Також нещодавно Литва анонсувала закупівлю нових оптичних прицілів за 34 млн євро, а також домовилася зі Швецією про придбання мобільної системи ППО. 

В країні допускають запровадження податку на оборону з наступного року. 

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