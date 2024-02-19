Литва розробляє власний дрон-камікадзе

Литовські виробники у співпраці зі збройними силами країни розробляють власний безпілотник-камікадзе.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив голова Ради планування розвитку штабу оборони Литви Роландас Грейбус, якого цитує LRT.

"Хочу нагадати, що ще в 2021 році ми ініціювали програму так званих "баражуючих боєприпасів", де ми дуже активно працюємо разом з промисловістю і розвиваємо її", – сказав Грейбус.

Він висловив сподівання, що Литва вже цьогоріч отримає прототип власного дрона-камікадзе.

Заступниця міністра оборони Грета Тучкуте зазначила, що співпраця з бізнесом є активною, але товари не завжди купуються у литовських компаній, тому що вони не можуть запропонувати конкурентну ціну, або тому, що військові не задоволені термінами доставки або якістю.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа розкритикував військових країни за недостатню увагу до можливостей безпілотників, заявивши, що вони відіграють вирішальну роль у загальній оборонній стратегії.

У відповідь міністр оборони Арвідас Анушаускас заявив, що у Литві ситуація з розвитком галузі виробництва безпілотників перебуває під контролем.