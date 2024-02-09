Президент Литви розкритикував військових за брак уваги до дронів 

Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував військових країни за недостатню увагу до можливостей безпілотників, заявивши, що вони відіграють вирішальну роль у загальній оборонній стратегії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Здається, що наші військові ще не до кінця усвідомили той факт, що розвиток безпілотників є дуже важливою частиною нашої загальної оборонної стратегії", – сказав литовський президент.

Він додав, що національна оборонна система не повинна думати, що тільки вона має досвід у питаннях, пов'язаних з розвитком можливостей безпілотників.

Науседа пообіцяв обговорити ситуацію з міністром оборони і начальником Генштабу.

"Я думаю, що ми повинні зустрітися з міністром оборони і начальником Генштабу і ознайомитися зі стратегією розвитку безпілотників, яка, за словами військових, підготовлена, і, напевно, провести засідання Державної ради оборони з цього питання, тому що ми просто не маємо права втрачати час", – сказав Науседа.

Минулого тижня прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що литовський уряд нещодавно розпочав розробку власної концепції з цього питання.

Деякі політики почали приділяти більше уваги безпілотникам після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, де обидві сторони використовують дрони для виконання різноманітних завдань – від розвідки до знищення ворожих цілей.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабміну створити у ЗСУ окремий рід військ – Сили безпілотних систем.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав наміри України розвивати використання безпілотників у Збройних силах.