Міністр оборони Литви відповів на критику Науседи щодо браку уваги до дронів

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас відповів на критичні заяви президента Гітанаса Науседи щодо недостатньої уваги до можливостей безпілотників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Анушаускас заявив, що у Литві ситуація з розвитком галузі виробництва безпілотників перебуває під контролем.

За його словами, очолюване ним міністерство говорило про плани розвитку безпілотних літальних апаратів ще до того, як Росія розпочала широкомасштабну війну в Україні.

Наразі, зазначає міністр, Збройні сили Литви мають концепцію розвитку безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та бойових дронів.

Своєю чергою голова Комітету Сейму з питань національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас закликав Науседу і Анушаускаса сісти за стіл переговорів і зрушити з мертвої точки питання розвитку можливостей безпілотників.

"Ми не повинні думати, що ми всі тут розумніші за всіх інших, ми повинні вчитися і аналізувати уроки війни в Україні, ми не повинні боятися визнати, що, можливо, є якісь речі, які ще не зроблені", – сказав Кащюнас.

Він зазначив, що у литовських повітряних силах є безпілотна складова, але "вона практично не має нічого спільного з тими безпілотними війнами, які відбуваються сьогодні".

"Ми повинні бути чесними один з одним і визнати, що тут ще багато роботи, і рухатися вперед, а не говорити, як багато ми зробили", – додав він.

Раніше Науседа розкритикував військових країни за недостатню увагу до можливостей безпілотників, заявивши, що вони відіграють вирішальну роль у загальній оборонній стратегії.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський доручив Кабміну створити у ЗСУ окремий рід військ – Сили безпілотних систем.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав наміри України розвивати використання безпілотників у Збройних силах.