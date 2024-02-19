У Фінляндії хочуть збільшити кількість стрілецьких тирів через загрозу РФ

Фінський уряд хоче відкрити понад 300 стрілецьких тирів до 2030 року, аби заохотити більше громадян навчитися стрільбі в інтересах національної оборони.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в інтерв’ю The Guardian розповів депутат, голова комітету з питань оборони Фінляндії Юкка Копра.

За словами Копри, уряд Фінляндії має на меті збільшити кількість стрілецьких тирів у країні з 600-700 до 1000.

"Це пов'язано з нашою оборонною моделлю, яка передбачає, що люди мають розвивати і розвивають свої стрілецькі навички самостійно", – пояснив він.

У Міністерстві оборони Фінляндії зазначили, що планують максимально сприяти відкриттю нових стрілецьких тирів, зокрема спрощуючи надання відповідних екологічних дозволів.

"До кінця десятиліття кількість відкритих стрілецьких тирів має становити близько 1000. Основна увага буде зосереджена на створенні достатньої кількості стрілецьких і тактичних тирів по всій країні", – сказав речник відомства The Guardian.

Як зазначає видання, відкриття стрілецьких тирів пов’язане з попитом фінів на добровільні військові навчальні курси, який зріс після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Паралельно зросла кількість фінів, які подають заявки на отримання ліцензії на зброю.

Як відомо, після російської агресії проти України Фінляндія відмовилась від багаторічної політики нейтралітету та вступила в НАТО. Також змінилось сприйняття РФ серед фінів.

Переможець президентських виборів у Фінляндії Александер Стубб заявив, що до завершення війни в Україні не може бути відносин з Росією на політичному рівні.