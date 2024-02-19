В Финляндии хотят увеличить количество стрелковых тиров из-за угрозы РФ

Финское правительство хочет открыть более 300 стрелковых тиров до 2030 года, чтобы поощрить больше граждан научиться стрельбе в интересах национальной обороны.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в интервью The Guardian рассказал депутат, председатель комитета по вопросам обороны Финляндии Юкка Копра.

По словам Копры, правительство Финляндии имеет целью увеличить количество стрелковых тиров в стране с 600-700 до 1000.

"Это связано с нашей оборонной моделью, которая предусматривает, что люди должны развивать и развивают свои стрелковые навыки самостоятельно", – пояснил он.

В Министерстве обороны Финляндии отметили, что планируют максимально способствовать открытию новых стрелковых тиров, в частности упрощая предоставление соответствующих экологических разрешений.

"К концу десятилетия количество открытых стрелковых тиров должно составить около 1000. Основное внимание будет сосредоточено на создании достаточного количества стрелковых и тактических тиров по всей стране", – сказал представитель ведомства The Guardian.

Как отмечает издание, открытие стрелковых тиров связано со спросом финнов на добровольные военные учебные курсы, который вырос после полномасштабного вторжения России в Украину. Параллельно возросло количество финнов, которые подают заявки на получение лицензии на оружие.

Как известно, после российской агрессии против Украины Финляндия отказалась от многолетней политики нейтралитета и вступила в НАТО. Также изменилось восприятие РФ среди финнов.

Победитель президентских выборов в Финляндии Александер Стубб заявил, что до завершения войны в Украине не может быть отношений с Россией на политическом уровне.