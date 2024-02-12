Обраний президент Фінляндії: Політичних відносин з РФ не буде до закінчення війни
Переможець президентських виборів у Фінляндії Александер Стубб заявив, що до завершення війни в Україні не може бути відносин з Росією на політичному рівні.
Про це Стубб сказав на пресконференції у понеділок після перемоги на виборах, його цитує Yle, повідомляє "Європейська правда".
Стубб зазначив, що між Росією і Фінляндією є контакти на рівні дипломатів і прикордонних служб, однак на політичному рівні відносин немає.
"Політика щодо Росії проста. Дипломатичні та офіційні відносини залишаються, але відносин з РФ на політичному рівні немає і не буде, поки Росія не припинить війну в Україні", – заявив Стубб.
За його словами, позиція Фінляндії щодо підтримки України у війні з Росією не зміниться.
"Я б хотів продовжити лінію (президента, що йде з посади. – Ред.) Саулі Нііністьо", – запевнив Стубб.
Він також зазначив, що ситуація з безпекою в Європі змінилася після нападу Росії на Україну, і тепер членство в НАТО та ЄС визначають зовнішню політику і політику безпеки Фінляндії.
Політик додав, що збирається керувати зовнішньою політикою Фінляндії в тісній співпраці з парламентом та займе активну позицію в ролі верховного головнокомандувача.
Стубб, кандидат від керівної "Національної коаліції", переміг у другому турі президентських виборів у Фінляндії, що пройшли 11 лютого.
Він здобув перемогу із 51,6% голосів, ексглава МЗС Пекка Хаавісто від "Зелених" набрав 48,4%
Детальніше про наступного президент Фінляндії читайте у статті: "Вибори без шансів для Росії".