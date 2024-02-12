Обраний президент Фінляндії: Політичних відносин з РФ не буде до закінчення війни

Переможець президентських виборів у Фінляндії Александер Стубб заявив, що до завершення війни в Україні не може бути відносин з Росією на політичному рівні.

Про це Стубб сказав на пресконференції у понеділок після перемоги на виборах, його цитує Yle, повідомляє "Європейська правда".

Стубб зазначив, що між Росією і Фінляндією є контакти на рівні дипломатів і прикордонних служб, однак на політичному рівні відносин немає.

"Політика щодо Росії проста. Дипломатичні та офіційні відносини залишаються, але відносин з РФ на політичному рівні немає і не буде, поки Росія не припинить війну в Україні", – заявив Стубб.

За його словами, позиція Фінляндії щодо підтримки України у війні з Росією не зміниться.

"Я б хотів продовжити лінію (президента, що йде з посади. – Ред.) Саулі Нііністьо", – запевнив Стубб.

Він також зазначив, що ситуація з безпекою в Європі змінилася після нападу Росії на Україну, і тепер членство в НАТО та ЄС визначають зовнішню політику і політику безпеки Фінляндії.

Політик додав, що збирається керувати зовнішньою політикою Фінляндії в тісній співпраці з парламентом та займе активну позицію в ролі верховного головнокомандувача.

Стубб, кандидат від керівної "Національної коаліції", переміг у другому турі президентських виборів у Фінляндії, що пройшли 11 лютого.

Він здобув перемогу із 51,6% голосів, ексглава МЗС Пекка Хаавісто від "Зелених" набрав 48,4%

Детальніше про наступного президент Фінляндії читайте у статті: "Вибори без шансів для Росії".