У Фінляндії стурбувались через масові заявки резервістів про переведення на цивільну службу

У Фінляндії обговорюють обмеження можливості для резервістів переводитися на цивільну службу через наростання такої тенденції.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

П’ятниця попереднього тижня стала історично рекордним днем за кількістю заявок від резервістів про переведення на цивільну службу – їх подали 293. Всього за лютий було вже 675 заявок, хоча місяць лише починається, за увесь січень – 255.

Додатковий сплеск заявок стався після коментаря міністра оборони Антті Хяккянена про те, що таку можливість варто було б обмежити, оскільки на тлі повномасштабної війни Росії проти України почався серйозний відтік резервістів і це у перспективі загрожує обороноздатності країни. Загалом за цей період з резерву пішли понад 3800 осіб, з них понад 1600 за останній рік.

Міністр хоче вже навесні 2024 року домогтись ухвалення закону, який унеможливив би використання нинішніх лазівок для переходу резервістів на цивільну службу.

У Збройних силах на питання ЗМІ зазначили, що поки відтік резервістів не вплинув на обороноздатність країни, але в цілому загальний призов є основою національної оборони.

"Ті, хто подають заявки про переведення на альтернативну службу, зараз за законом мають право на це. Але варто дослідити це питання, щоб забезпечити, що це не вдарить по нашій обороноздатності у реальній ситуації", – йдеться у коментарі.

Загалом у резерві Збройних сил Фінляндії – 870 тисяч осіб. Планова чисельність армії на випадок воєнного стану – 280 000 осіб.

Також у Фінляндії почали обговорення реформи призову до армії, щоб підвищити участь жінок у національній системі оборони, проте службу для дівчат планують і надалі залишати добровільною.