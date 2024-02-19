ЄС обіцяє Росії нові санкції за смерть Навального

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу спільно засудили смерть російського опозиціонера Алексєя Навального, назвавши реакцію російської влади на неї свідченням укорінення репресій у РФ.

Про це йдеться в заяві високого представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля, повідомляє "Європейська правда".

У заяві Євросоюз висловив обурення смертю Навального та поклав відповідальність за неї на президента РФ Владіміра Путіна та російську владу. Він зажадав від Москви "незалежного й прозорого міжнародне розслідування" обставин раптової смерті опозиціонера.

"ЄС докладе всіх зусиль, щоб притягнути політичне керівництво та владу Росії до відповідальності, у тісній координації з нашими партнерами; і змусити ще більше заплатити за їхні дії, зокрема за допомогою санкцій", – йдеться там.

Також ЄС вимагає звільнити затриманих на акціях на підтримку Навального в Росії.

"Несподівана і шокуюча смерть Навального є ще однією ознакою прискорення і систематизації репресій в Росії. Європейський Союз повторює свій заклик до Росії негайно і беззастережно звільнити всіх інших політичних в'язнів", – додав топ-дипломат Євросоюзу.

Раніше головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив про плани перейменувати санкційний режим за порушення прав людини на честь Навального.

Президент США Джо Байден заявив, що Штати розглядають "додаткові санкції" проти Росії через смерть Навального.