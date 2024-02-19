У Швеції викликали російського посла через смерть Навального

Міністерство закордонних справ Швеції 19 лютого викликало посла Росії у зв'язку зі смертю опозиційного політика Алексєя Навального в колонії минулого тижня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив голова шведського МЗС Тобіас Білльстрьом.

Білльстрьом не розкрив змісту розмови з російським послом у шведському зовнішньополітичному відомстві, але оголосив про пропозицію Швеції вивчити умови для нового режиму санкцій ЄС проти внутрішніх репресій в Росії.

"ЄС повинен діяти проти політичних репресій в Росії. Це особливо актуально у світлі смерті Алексєя Навального в російському полоні 16 лютого", – прокоментував він.

Новий режим санкцій, на думку шведського МЗС, надасть додаткові можливості діяти проти представників російського уряду та посадовців, причетних до порушень прав людини.

Раніше головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив про плани перейменувати санкційний режим за порушення прав людини на честь Навального.

Президент США Джо Байден заявив, що Штати розглядають "додаткові санкції" проти Росії через смерть Навального.