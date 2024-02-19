ЕС обещает России новые санкции за смерть Навального

Министры иностранных дел стран Европейского Союза совместно осудили смерть российского оппозиционера Алексея Навального, назвав реакцию российских властей на нее свидетельством укоренения репрессий в РФ.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, сообщает "Европейская правда".

В заявлении Евросоюз выразил возмущение смертью Навального и возложил ответственность за нее на президента РФ Владимира Путина и российские власти. Он потребовал от Москвы "независимого и прозрачного международного расследования" обстоятельств внезапной смерти оппозиционера.

"ЕС приложит все усилия, чтобы привлечь политическое руководство и власти России к ответственности, в тесной координации с нашими партнерами; и заставить еще больше заплатить за их действия, в частности с помощью санкций", – говорится там.

Также ЕС требует освободить задержанных на акциях в поддержку Навального в России.

"Неожиданная и шокирующая смерть Навального является еще одним признаком ускорения и систематизации репрессий в России. Европейский Союз повторяет свой призыв к России немедленно и безоговорочно освободить всех других политических заключенных", – добавил топ-дипломат Евросоюза.

Ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил о планах переименовать санкционный режим за нарушение прав человека в честь Навального.

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты рассматривают "дополнительные санкции" против России из-за смерти Навального.