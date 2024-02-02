Прем'єр Вірменії заявив, що більше не може покладатися на Росію у військових потребах

Вірменія більше не може покладатися на Росію як на свого головного оборонного і військового партнера, оскільки Кремль неодноразово підводив її.

Як пише "Європейська правда", про це заявив вірменський прем’єр Нікол Пашинян, якого цитує Reuters.

Пашинян переконаний, що Вірменії варто подумати про налагодження тісніших зв'язків зі Сполученими Штатами, Францією, Індією та Грузією.

"Ми повинні розуміти, з ким ми дійсно можемо підтримувати військово-технічні та оборонні відносини", – сказав він в інтерв'ю Вірменському громадському радіо, відповідаючи на питання про реформування збройних сил Вірменії.

Пашинян нагадав, що раніше 95-97% оборонних відносин Вірменії були з Російською Федерацією. Але "зараз цього не може бути як з об'єктивних, так і з суб'єктивних причин", додав він.

Раніше прем’єр Вірменії Нікол Пашинян натякнув, що розглядає вихід Вірменії з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), якщо дійде висновку, що це вже не відповідає інтересам країни.

Також прем'єр Вірменії підтвердив затримки постачання Росією вже оплаченої зброї.

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