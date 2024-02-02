Премьер Армении заявил, что больше не может полагаться на Россию в военных нуждах

Армения больше не может полагаться на Россию как на своего главного оборонного и военного партнера, поскольку Кремль неоднократно подводил ее.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян, которого цитирует Reuters.

Пашинян убежден, что Армении стоит подумать о налаживании более тесных связей с Соединенными Штатами, Францией, Индией и Грузией.

"Мы должны понимать, с кем мы действительно можем поддерживать военно-технические и оборонные отношения", – сказал он в интервью Армянскому общественному радио, отвечая на вопрос о реформировании вооруженных сил Армении.

Пашинян напомнил, что ранее 95-97% оборонных отношений Армении были с Российской Федерацией. Но "сейчас этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам", добавил он.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян намекнул, что рассматривает выход Армении из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если придет к выводу, что это уже не отвечает интересам страны.

Также премьер Армении подтвердил задержки поставки Россией уже оплаченного оружия.

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