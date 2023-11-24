Прем'єр Вірменії натякнув, що думає про вихід з ОДКБ

Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян натякнув, що розглядає вихід Вірменії з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), якщо дійде висновку, що це вже не відповідає інтересам країни.

Про це повідомляє SOVA, пише "Європейська правда".

На запитання щодо подальшого членства Вірменії в ОДКБ Пашинян сказав, що Єреван буде керуватися національними інтересами.

"Наші партнери в ОДКБ теж мають нас зрозуміти. Якщо ми, будучи членами ОДКБ, не можемо отримати необхідну допомогу і підтримку, і при цьому членство є нездоланною перешкодою для отримання допомоги від інших сторін, то ми маємо ухвалювати рішення, керуючись своїми інтересами", – зазначив прем’єр.

Нікол Пашинян додав, що Єреван прагне максимально прояснити для себе позицію ОДКБ, а також пояснити свою позицію.

Раніше цього тижня Пашинян не поїхав на засідання Ради Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) до Мінська.

Також прем'єр Вірменії підтвердив затримки постачання Росією вже оплаченої зброї.

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