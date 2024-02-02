У Грузії затримали активістку, яка облила фарбою ікону зі Сталіним

У Грузії затримали активістку Нату Перадзе, яка облила фарбою ікону із зображенням радянського диктатора Іосіфа Сталіна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости Грузия".

Суд у Грузії присудив п'ять діб арешту Перадзе, її дії кваліфікували як "дрібне хуліганство".

Під час затримання активістка заявила ЗМІ, що "це танець під дудку радикалів".

Як зазначає Перадзе, вона планує оскаржити рішення суду.

"Мене не налякати, боротьба триває, і я викрию беззаконня зсередини в'язниці! Тепер я подивлюся, на що вони там підуть", – підкреслила Перадзе.

У середині січня у Грузії спалахнули протести з вимогою суворого покарання для Перадзе, яку звинуватили в тому, що вона "осквернила" ікону із зображенням Сталіна. Акцію влаштували представники радикального руху Alt-info.

На іконі зображено, як народжений у Грузії Сталін – атеїст, який жорстоко придушував релігію в Радянському Союзі – отримує благословення від російської православної святої Матрони Московської під час Другої світової війни.

Перед цим православні активісти раніше намагалися взяти штурмом квартиру Перадзе в Тбілісі, але їм завадила поліція.

Ставлення до Сталіна, уродженця Грузії, в грузинському суспільстві неоднозначне. Опитування 2021 року показало, що більшість грузинів вважають, що Сталін був тираном, відповідальним за мільйони смертей, і водночас сильним лідером, який приніс процвітання Радянському Союзу.

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