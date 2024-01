У Грузії заляпана фарбою ікона зі Сталіним призвела до проросійського протесту

Влада Грузії розслідує факт псування нещодавно встановленої в головному соборі Тбілісі ікони із зображенням радянського диктатора Йосипа Сталіна, що призвело до протестів проросійського угруповання Alt-Info.

Про це йдеться в публікації Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У вівторок, 9 січня, невідомий забризкав фарбою ікону зі Сталіним, яка вже кілька місяців перебуває в кафедральному соборі Святої Трійці у Тбілісі. На відео в соціальних мережах видно, що ікона була заляпана синьою фарбою.

На іконі зокрема зображено, як народжений у Грузії Сталін – атеїст, який жорстоко придушував релігію в Радянському Союзі – отримує благословення від російської православної святої Матрони Московської під час Другої світової війни.

Ікону подарувала собору грузинська націоналістична партія Alt-Info, яка дотримується проросійських поглядів. На неї минулого тижня звернув увагу колишній член парламенту Грузії Георгій Канделакі. Він засудив передачу ікони як політично мотивований крок, спрямований на покращення репутації Сталіна у Грузії.

Після того, як про осквернення ікони з радянським диктатором стало відомо, десятки членів Alt-Info вирушили до будинку грузинської художниці Нати Перадзе, яка опублікувала відео з іконою у синій фарбі. Підійти до будинку їм завадила поліція.

In Tbilisi, supporters of the pro-Russian Alt-Info movement tried to break through to the house of activist Nata Peradze after she published a video of a Stalin icon splashed with paint. pic.twitter.com/oWLqQPbwYO