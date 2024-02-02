В Грузии задержали активистку, которая облила краской икону со Сталиным

В Грузии задержали активистку Нату Перадзе, которая облила краской икону с изображением советского диктатора Иосифа Сталина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости Грузия".

Суд в Грузии присудил пять суток ареста Перадзе, ее действия квалифицировали как "мелкое хулиганство".

Во время задержания активистка заявила СМИ, что "это танец под дудку радикалов".

Как отмечает Перадзе, она планирует обжаловать решение суда.

"Меня не напугать, борьба продолжается, и я разоблачу беззаконие изнутри тюрьмы! Теперь я посмотрю, на что они там пойдут", – подчеркнула Перадзе.

В середине января в Грузии вспыхнули протесты с требованием строгого наказания для Перадзе, которую обвинили в том, что она "осквернила" икону с изображением Сталина. Акцию устроили представители радикального движения Alt-info.

На иконе изображено, как рожденный в Грузии Сталин – атеист, который жестоко подавлял религию в Советском Союзе – получает благословение от русской православной святой Матроны Московской во время Второй мировой войны.

Православные активисты пытались взять штурмом квартиру Перадзе в Тбилиси, но им помешала полиция.

Отношение к Сталину, уроженцу Грузии, в грузинском обществе неоднозначное. Опрос 2021 года показал, что большинство грузин считают, что Сталин был тираном, ответственным за миллионы смертей, и в то же время сильным лидером, который принес процветание Советскому Союзу.

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