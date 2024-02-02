Скандальний заступник голови Мінкульту Італії пішов у відставку

Заступник міністра культури Італії, 71-річний мистецтвознавець Вітторіо Сгарбі 2 лютого оголосив про відставку на тлі кількох розслідувань проти нього та скандалу з лайкою та побажаннями смерті в бік журналіста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rai.

Про свою відставку Сгарбі оголосив під час культурного заходу в Мілані.

"Згідно з вимогами Антимонопольного комітету, я не можу говорити про мистецтво, щоб уникнути конфлікту інтересів, і тому я хотів би оголосити тут про свою відставку з посади заступника міністра культури", – зазначив він.

Відставка урядовця – перша в уряді прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні – виникла на тлі кількох скандалів за його участі, з яких останнім стало резонансне інтерв'ю журналісту й мистецтвознавцю Мануеле Бонакорсі.

Під час розмови Сгарбі неодноразово лаявся, пропонував роздягтись, аби припинити запис, і побажав співрозмовнику "померти в ДТП". У п'ятницю він спробував виправдатись за ці слова, запевнивши, що "відомий своює лайкою" та "нікому не бажає смерті".

Таку гостру реакцію в уже колишнього посадовця Мінкульту Італії викликало обговорення іншого скандалу за його участі – володіння нібито раніше викраденою картиною XVI століття, у зв’язку з чим прокуратура почала розслідування.

Зрештою, Вітторіо Сгарбі також фігурує в розслідуванні Антимонопольного комітету Італії через отримання гонорарів за виступи на культурних заходах, які могли принести йому близько 300 тисяч євро.