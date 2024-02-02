Скандальный замглавы Минкульта Италии ушел в отставку

Заместитель министра культуры Италии, 71-летний искусствовед Витторио Сгарби 2 февраля объявил об отставке на фоне нескольких расследований против него и скандала с руганью и пожеланиями смерти в сторону журналиста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rai.

О своей отставке Сгарби объявил во время культурного мероприятия в Милане.

"Согласно требованиям Антимонопольного комитета, я не могу говорить об искусстве, чтобы избежать конфликта интересов, и поэтому я хотел бы объявить здесь о своей отставке с должности заместителя министра культуры", – отметил он.

Отставка чиновника – первая в правительстве премьер-министра Италии Джорджии Мелони – возникла на фоне нескольких скандалов с его участием, из которых последним стало резонансное интервью журналисту и искусствоведу Мануэле Бонакорси.

Во время разговора Сгарби неоднократно ругался, предлагал раздеться, чтобы прекратить запись, и пожелал собеседнику "умереть в ДТП". В пятницу он попытался оправдаться за эти слова, заверив, что "известен своей бранью" и "никому не желает смерти".

Такую острую реакцию у уже бывшего чиновника Минкульта Италии вызвало обсуждение другого скандала с его участием – владение якобы ранее похищенной картиной XVI века, в связи с чем прокуратура начала расследование.

В конце концов, Витторио Сгарби также фигурирует в расследовании Антимонопольного комитета Италии из-за получения гонораров за выступления на культурных мероприятиях, которые могли принести ему около 300 тысяч евро.