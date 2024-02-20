Инцидент с рассыпанным зерном: агропродукция направлялась в Германию, полиция проинформирована

Украинское зерно, которое было рассыпано польскими фермерами на железной дороге возле КПП "Медика-Шегини", было предназначено для Германии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter (X) написал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Украинская сельскохозяйственная продукция, рассыпанная польскими протестующими, направлялась транзитом в Германию. Вагоны ждали перегрузки на другую колею", – отметил министр.

По его словам, о вмешательстве в работу железной дороги были проинформированы польская полиция, Польская государственная железная дорога, а также посол Украины в Польше Василий Зварич.

"Все вагоны Укрзализныци на границе проверяются польскими контролирующими органами и пломбируются. Это делает невозможным попадание украинского зерна на польский рынок", – добавил Кубраков.

Напомним, утром 20 февраля польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медыка – Шегини" и высыпали часть зерна из грузового поезда на пути.

Украинские министры назвали политической провокацией действия польских фермеров.

В ответ на польские акции украинские перевозчики начали протест возле ПП "Рава-Русская – Гребенне", "Краковец – Корчова" и "Шегини – Медыка".