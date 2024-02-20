В уряді назвали політичною провокацією дії польських фермерів, які розсипали українське зерно

Українські міністри відреагували на скандальний інцидент на кордоні Польщі з Україною, коли польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика – Шегині" та висипали частину зерна з вантажного потяга на колії.

Про це у Twitter (X) написали міністр інфраструктури Олександр Кубраков і міністерка економіки Юлія Свириденко, повідомляє "Європейська правда".

Кубраков у своєму дописі назвав дії польських фермерів "політичною провокацією, спрямованою на роз’єднання наших народів".

"Два роки українські фермери збирали зерно в бронежилетах, під обстрілами та мінною небезпекою. А українська армія буквально самотужки пробила коридор для цього зерна через Чорне море. Саме через Чорне море йде 90% нашого експорту", – підкреслив міністр.

Він наголосив, що експорт зерна – це не тільки "питання виживання" України, а й глобальна продовольча безпека.

Своєю чергою Свириденко зазначила, що дії польських фермерів "викликають занепокоєння".

"Висипання зерна з вантажного потягу на колії, блокування пасажирського руху – це не протест. Це порушення громадського порядку. Такі методи не відповідають стандартам поведінки, які очікуються в європейській країні", – наголосила вона.

Міністерка додала, що українська влада поінформувала Єврокомісію про ситуацію з блокадою кордону і очікує на рішучу реакцію.

"З огляду на триваючу російську агресію, збереження функціональності наших сухопутних кордонів є надзвичайно важливим. Вкрай важливо, щоб кордон не став заручником таких дій", – написала вона.

Нагадаємо, вранці 20 лютого польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика – Шегині" та висипали частину зерна з вантажного потяга на колії.

Раніше польські фермери анонсували повну блокаду українських перевезень.

Попередній такий інцидент із розсипаним зерном стався з вантажівками, що мали везти збіжжя транзитом через Польщу, на КПП "Дорогуськ" на початку місяця. Тогочасні дії протестувальників розслідує прокуратура, а в уряді Польщі перепросили за цей випадок.