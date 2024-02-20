У Німеччині рейтинг ультраправої "АдН" впав до найгіршого результату з літа 2023 року

Згідно з останніми німецькими опитуваннями, ультраправа "Альтернатива для Німеччини" показала найгірший результат з червня 2023 року.

Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Forsa, яке наводить Welt, повідомляє "Європейська правда".

Наразі рейтинг "АдН" складає 17%, тоді як у січні політсилу підтримали 22% опитаних. Це стало найгіршим результатом партії в опитуваннях з червня 2023 року.

ХДС/ХСС також втратили один відсотковий пункт, але залишаються лідерами рейтингу з підтримкою у 30%.

Альянс Сари Вагенкнехт (BSW) втратив один відсотковий пункт і тепер має лише 4%.

Вільна демократична партія покращила свій результат на один відсотковий пункт – за неї мають намір голосувати 5% респондентів.

Показники СДПН (15%), Зелених (14%) та Лівої партії (3%) залишаються незмінними порівняно з попереднім тижнем.

Опитування проводилось з 13 по 19 лютого 2024 року. Було опитано 2504 респонденти. Статистична похибка не перевищує 2,5 відсоткових пункта.

Нагадаємо, останнім часом у Німеччині тривають масові демонстрації проти ультраправих.

Поштовхом до протестів став репортаж медіакомпанії Correctiv про зустріч радикальних правих 25 листопада в Потсдамі, на якій також були присутні політики "Альтернативи для Німеччини" та окремі члени ХДС.

На зустрічі обговорювали ідею депортації з Німеччини сотень тисяч іммігрантів.