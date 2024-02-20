В Германии рейтинг ультраправой "АдГ" упал до самого низкого с лета 2023 года

Согласно последним немецким опросам, ультраправая "Альтернатива для Германии" показала худший результат с июня 2023 года.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Forsa, который приводит Welt, сообщает "Европейская правда".

Сейчас ее рейтинг составляет 17%, тогда как в январе политсилу поддержали 22% опрошенных. Это стало худшим результатом партии в опросах с июня 2023 года.

Консервативный блок ХДС/ХСС, главная оппозиционная сила к правительству Шольца, также потерял один процентный пункт, но остается лидером рейтинга с поддержкой в 30%.

Леворадикальный Альянс Сары Вагенкнехт (BSW) потерял один процентный пункт и теперь имеет лишь 4%.

Свободная демократическая партия улучшила свой результат на один процентный пункт – за нее намерены голосовать 5% респондентов.

Показатели СДПГ (15%), "Зеленых" (14%) и Левой партии (3%) остаются неизменными по сравнению с предыдущей неделей.

Опрос проводился с 13 по 19 февраля 2024 года. Было опрошено 2504 респондента. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процентных пункта.

Напомним, в последнее время в Германии продолжаются массовые демонстрации против ультраправых.

Толчком к протестам стал репортаж медиакомпании Correctiv о встрече радикальных правых 25 ноября в Потсдаме, на которой также присутствовали политики "Альтернативы для Германии" и отдельные члены ХДС.

На встрече, по данным СМИ, обсуждали идею депортации из Германии сотен тысяч иммигрантов.