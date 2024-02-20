Служба держбезпеки (СДБ) Латвії затримала чоловіка за підозрою у вандалізмі пам'ятних місць в країнах Балтії за завданням російських спецслужб.

Про це повідомляє LSM, інформує "Європейська правда".

Чоловіка з російсько-естонським громадянством затримали ще 8 лютого на прикордонному переході Патернієкі, того самого дня СДБ розпочала кримінальний процес щодо допомоги спецслужбам РФ у діяльності, спрямованій проти Латвії.

Відомство пояснює, що перед тим було отримано інформацію, що 29 січня 2024-го року цей чоловік у Тукумському краї біля містечка Джуксте за завданням спецслужб РФ осквернив пам'ятний знак "Захисникам Курземської фортеці – солдатам Латиського легіону", обливши його червоною фарбою.

У розслідуванні інциденту СДБ співпрацювала з колегами з Естонії та Литви, бо є підозри, що те саме затриманий робив і в інших країнах Балтії.

Чоловіка взяли під варту, додаткову інформацію відомство обіцяє дати в міру просування розслідування.

Раніше стало відомо, що в Естонії затримали 10 ймовірних агентів Росії, що мали займатися дестабілізацією ситуації в країні.

Також Бюро із захисту конституції Латвії проаналізувало загрози, які фіксувалися у кіберпросторі, і назвало Росію основним джерелом загроз.