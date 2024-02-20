В Естонії затримали 10 ймовірних агентів РФ

Найвищі посадовці Естонії оголосили про затримання 10 ймовірних агентів Росії, що мали займатися дестабілізацією ситуації в країні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили прем’єрка Естонії Кая Каллас та міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.

"Естонія успішно зупинила гібридну операцію російських спецслужб на своїй території", – заявила Каллас.

Estonia has successfully stopped a hybrid operation by Russia's security services on our territory.



We know the Kremlin is targeting all of our democratic societies.



Our answer: be open and reveal their methods. This is the way to deter harmful actions and make us resilient. February 20, 2024

"Ми знаємо, що Кремль спрямовує зусилля проти усіх наших демократичних суспільств. Наша відповідь – відкритість і викриття їхніх методів. Це спосіб стримати шкідницькі дії і зробити нас стійкішими", – додала вона.

Маргус Тсахкна деталізував, що Поліція безпеки затримала десятьох осіб, підозрюваних у діяльності за вказівками з Росії.

"Метою було сіяти страх, підживлювати напругу і послаблювати нашу рішучість у підтримці України. Але Росії не вдасться. Ми залишаємося сильними й пильними", – написав він.

Estonian @kaitsepolitsei arrested ten individuals suspected of acting under instructions from Russia.



Their aim was to sow fear, fuel tensions & to break our resolve in supporting #Ukraine.



But Russia will not succeed.



We remain strong & vigilant. — Margus Tsahkna (@Tsahkna) February 20, 2024

Паралельно Поліція внутрішньої безпеки (Kapo) вийшла з оголошенням про те, що знайшла осіб, причетних до актів вандалізму щодо автомобілів міністра внутрішніх справ Лаурі Ляенеметса та журналіста у минулому році, повідомляє ERR.

Загалом затримали 10 осіб, їх вважають членами агентурної мережі, що діяла за вказівками російських спецслужб. Шестеро залишаються під вартою.

Вважають, що метою операції було "сіяти страх і створювати напругу в естонському суспільстві".

Окрім згаданого вандалізму авто міністра і журналіста, цих осіб підозрюють в актах вандалізму щодо пам’ятників.

Держпрокурор Трііну Олев заявив, що зараз справа на етапі досудового розслідування, тому слідство не може розкривати усі деталі.

"Розпочато провадження за кримінальним кодексом щодо злочинів проти безпеки Республіки Естонія", – зазначив він.

У Польщі нещодавно повідомляли про затримання затримали громадянина України, який, як вважають, діяв за дорученням спецслужб РФ.

У Болгарії за підозрою у шпигунстві на користь Росії затримали співробітника одного з органів МВС.