Спецслужби Латвії: Шахраї намагалися зв'язатися з прем'єр-міністром

У Латвії Бюро із захисту конституції проаналізувало загрози, які фіксувалися у кіберпросторі країни минулого року.

Звіт латвійської спецслужби наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Згідно зі звітом, минулого року інтенсивність атак у латвійському кіберпросторі була хвилеподібною, але загалом стабільною. У більшості випадків джерелом кіберзагрози була Росія.

Також спецслужби зафіксували спроби шахраїв зв'язатися з високопосадовцями латвійського уряду, зокрема – з прем'єр-міністром Латвії.

Подібні маніпулятивні дії останнім часом відбуваються регулярно і спрямовані не тільки проти Латвії, а й проти європейських країн загалом. Це один зі способів, за допомогою якого Росія розширює свою зовнішньополітичну діяльність, дискредитуючи представників інших країн, йдеться в доповіді.

Серед кіберзагроз для населення країни найпоширенішими є різноманітні фінансові махінації, атаки на акаунти користувачів у соціальних мережах з метою отримання контролю над ними.

Зафіксовано спроби шахрайства шляхом розсилки електронних листів або SMS із запрошенням відкрити посилання або вкладення для отримання приватної інформації користувачів або доступу до їхніх акаунтів. Повідомлення розсилаються від імені державних органів, кур'єрів і провайдерів потокових послуг.

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