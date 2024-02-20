Служба госбезопасности (СГБ) Латвии задержала мужчину по подозрению в вандализме памятных мест в странах Балтии по заданию российских спецслужб.

Об этом сообщает LSM, информирует "Европейская правда".

Мужчину с российско-эстонским гражданством задержали еще 8 февраля на пограничном переходе Патерниеки, в тот же день СГБ начала уголовный процесс по помощи спецслужбам РФ в деятельности, направленной против Латвии.

Ведомство объясняет, что перед тем была получена информация, что 29 января 2024-го года этот человек в Тукумском крае возле городка Джуксте по заданию спецслужб РФ осквернил памятный знак "Защитникам Курземской крепости – солдатам Латышского легиона", облив его красной краской.

В расследовании инцидента СГБ сотрудничала с коллегами из Эстонии и Литвы, потому что есть подозрения, что то же самое задержанный делал и в других странах Балтии.

Мужчину взяли под стражу, дополнительную информацию ведомство обещает дать по мере продвижения расследования.

Ранее стало известно, что в Эстонии задержали 10 вероятных агентов России, которые должны были заниматься дестабилизацией ситуации в стране.

Также Бюро по защите конституции Латвии проанализировало угрозы, которые фиксировались в киберпространстве страны, и назвало Россию главным источником таких угроз.