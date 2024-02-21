Служба безпеки Швеції назвала РФ головною загрозою для безпеки країни

Росія є головною загрозою міжнародній безпеці Швеції, і зовнішні вороги можуть спробувати скористатися підвищеним ризиком екстремістського насильства з боку ісламістів і ультраправих.

Про це заявила в середу шведська служба безпеки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми всі повинні навчитися жити в умовах серйозної ситуації з безпекою", – заявила Шарлотта фон Ессен, голова служби безпеки, на пресконференції, представляючи щорічну доповідь про загрози, що стоять перед країною, яка відмовилася від багатовікового нейтралітету і подала заявку на вступ до НАТО після того, як Росія вторглася в Україну.

"Перш за все, Росія, а також Китай та Іран продовжують становити найбільшу загрозу для Швеції, і вони працюють, і до певної міри також працюють разом, щоб змінити нинішню систему безпеки", – сказала вона.

У серпні минулого року відомство підвищило рівень терористичної загрози до 4 за 5-бальною шкалою після кількох інцидентів, коли у Швеції та сусідніх країнах спалювали Коран, що викликало обурення мусульман і спровокувало джихадистські погрози.

У заяві, що супроводжує доповідь, служба безпеки зазначила, що загрози з боку ультраправих та ісламістських груп можуть бути розпалені або використані ворогами Швеції за кордоном.

"Іноземні держави можуть використовувати насильницьких екстремістів та інші види організацій і осіб як довірених осіб для здійснення загрозливої для безпеки діяльності", – йдеться в заяві.

Керівник оперативного відділу Служби безпеки Фредрік Халлстром заявив на пресконференції, що у зв'язку з тим, що все більше російських шпигунів було вислано із Заходу, Москва змінює свою тактику і "використовує більш опортуністичні методи".

Уряд Швеції напередодні представив найбільший на сьогодні пакет військової допомоги Україні вартістю 7,1 мільярда шведських крон (630 млн євро).