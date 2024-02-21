Служба безопасности Швеции назвала РФ главной угрозой для безопасности страны

Россия является главной угрозой международной безопасности Швеции, и внешние враги могут попытаться воспользоваться повышенным риском экстремистского насилия со стороны исламистов и ультраправых.

Об этом заявила в среду шведская служба безопасности, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы все должны научиться жить в условиях серьезной ситуации с безопасностью", – заявила Шарлотта фон Эссен, глава службы безопасности, на пресс-конференции, представляя ежегодный доклад об угрозах, стоящих перед страной, которая отказалась от многовекового нейтралитета и подала заявку на вступление в НАТО после того, как Россия вторглась в Украину.

"Прежде всего, Россия, а также Китай и Иран продолжают представлять наибольшую угрозу для Швеции, и они работают, и в определенной степени также работают вместе, чтобы изменить нынешнюю систему безопасности", – сказала она.

В августе прошлого года ведомство повысило уровень террористической угрозы до 4 по 5-балльной шкале после нескольких инцидентов, когда в Швеции и соседних странах сжигали Коран, что вызвало возмущение мусульман и спровоцировало джихадистские угрозы.

В заявлении, сопровождающем доклад, служба безопасности отметила, что угрозы со стороны ультраправых и исламистских групп могут быть разожжены или использованы врагами Швеции за рубежом.

"Иностранные государства могут использовать насильственных экстремистов и другие виды организаций и лиц в качестве доверенных лиц для осуществления угрожающей безопасности деятельности", – говорится в заявлении.

Руководитель оперативного отдела Службы безопасности Фредрик Халлстром заявил на пресс-конференции, что в связи с тем, что все больше российских шпионов было выслано с Запада, Москва меняет свою тактику и "использует более оппортунистические методы".

Правительство Швеции накануне представило крупнейший на сегодня пакет военной помощи Украине стоимостью 7,1 миллиарда шведских крон (630 млн евро).