Швеція надасть Україні бойові катери в пакеті допомоги на 630 млн євро

Уряд Швеції представив найбільший на сьогодні пакет військової допомоги Україні вартістю 7,1 мільярда шведських крон (630 млн євро).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє шведський мовник SVT.

Цей пакет, загальною вартістю 7,1 мільярда шведських крон, є вже 15-м, який Швеція надсилає Україні. Він включає:

10 десантно-штурмових катерів класу Stridsbåt 90;

20 десантних катерів;

підводне озброєння, таке як міни і торпеди;

низку зенітних систем типу Robot 70;

протитанкові ракети моделі TOW;

гранатомети з боєприпасами;

артилерійські боєприпаси;

ручні гранати;

гранатомети "Карл Густав";

медичне обладнання;

автомобілі швидкої допомоги.

1 мільярд крон піде на закупівлю військової техніки через різні фонди, ще 1 мільярд – на замовлення нових бойових машин Stridsfordon 90 для України.

400 мільйонів шведських крон будуть спрямовані на різні освітні ініціативи для українців.

За словами міністра оборони Пола Йонсона, новий пакет підтримки спеціально розроблений відповідно до потреб України.

"Зрештою, йдеться про людяність і порядність", – заявив на пресконференції Йонсон.

"Йдеться також про захист цінностей та інтересів, які є важливими для Швеції та її інтересів", – додав він.

Разом з попередніми пакетами, які Швеція вже надіслала Україні, країна надала підтримки Києву загалом вже на трохи більше ніж 30 мільярдів шведських крон (2,7 млрд євро).

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до голів МЗС країн Європейського Союзу під час засідання в Брюсселі 19 лютого, закликавши їх невідкладно посприяти постачанню артилерійських снарядів в Україну.

А на Мюнхенській безпековій конференції Данія закликала Європу не ховатися за проблемами виробництва у постачанні зброї в Україну.