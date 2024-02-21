У Польщі прокоментували лякалки Лукашенка про провокацію "західних спецслужб"
Координатор польських спецслужб Томаш Сємоняк відкинув як бздуру заяви самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка про те, що "західні спецслужби" готують на території Польщі якусь "провокацію".
Про це Сємоняк сказав в етері Radio ZET, повідомляє "Європейська правда".
Координатор польських спецслужб заявив, що твердження Лукашенка про підготовку провокації – це, "очевидно, повна бздура".
"Лукашенко часто нападає на Польщу і пропонує неймовірні історії, щоб посіяти напругу, привернути до себе увагу, мобілізувати власну громадську думку, показати Росії, що він є антизахідним або антипольським", – припустив він.
Польський посадовець наголосив, що слова Лукашенка описують можливі дії режимів на кшталт путінського
"У демократичних державах спецслужби не діють у такий спосіб, щоб заподіяти шкоду власним громадянам", – запевнив Сємоняк.
Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що західні спецслужби нібито готують провокацію проти цивільного населення Білорусі, щоб звинуватити Білорусь і Росію.
Минулого тижня Лукашенко стверджував, що на кордоні з Україною "затримали диверсантів".